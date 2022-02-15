Инфекционист Позднякова прокомментировала быстрое выздоровление Травникова и Хальзова от COVID-19

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области, коллаж Сиб.фм

Отрицательный тест на коронавирус является показателем того, что переболевший человек не представляет угрозы для окружающих, напомнила главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова.

Главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова прокомментировала быстрое выздоровление губернатора Андрея Травникова и министра здравоохранения Константина Хальзова от коронавируса.

"После получения отрицательного теста на коронавирус человек уже не представляет опасности для окружающих. Он не выделяет вирус, не имеет клинических симптомов. Сейчас, во время распространения штамма "омикрон", и сама болезнь протекает легче, и выздоровление наступает значительно быстрее. Семь-десять дней", — рассказала Позднякова в ходе интервью с журналистом "АиФ в Новосибирске" 15 февраля.

По словам медика, быстрое возвращение к работе тех, кто перенес коронавирус в лёгкой форме, не представляет опасности ни для окружающих, ни для самих переболевших.

"Коронавирус в легкой форме никаких последствий для организма не несет, как это было, к примеру, при штамме альфа и дельта", — добавила Позднякова.

Как ранее писал Сиб.фм, губернатор Новосибирской области Андрей Травников 8 февраля ушёл на самоизоляцию после повышения температуры. На следующий день глава региона получил положительный ПЦР-тест. Поскольку руководитель субъекта был привит от коронавируса, болезнь он перенёс в лёгкой форме.

«По-настоящему болел один день: температурил, других симптомов не было. В другой обстановке можно было бы выйти на работу, но с учётом всех ограничений, и раз я считаюсь опасным для окружающих с точки зрения возможного заражения коронавирусом, то нужно выдержать положенное время», – рассказал Травников в эксклюзивном интервью Сиб.фм.

Спустя несколько дней стало известно о заражении коронавирусом министра здравоохранения области Хальзова — он тоже перенёс болезнь в лёгкой форме.

Оба руководителя вернулись к работе в минувший понедельник, 14 февраля.

Напомним, ранее главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова заявила, что коронавирусом за время пандемии переболеют все.