Минтруд напомнил о длинной рабочей неделе в марте

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В марте россиян ожидает шестидневная рабочая неделя и три выходных из-за праздников.

Россиян ждёт шестидневная рабочая неделя в марте перед несколькими праздничными выходными. Об этом сообщил эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева РИА Новости.

«В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие дни, поэтому в марте нас ждёт ударная шестидневная рабочая неделя с 28 февраля по 5 марта (рабочая суббота, зато в предпраздничный день работаем на один час меньше)», – рассказала Татьяна Нечаева.

Как отметила эксперт, после этого начнётся три дня отдыха с 6 по 8 марта. Однако Нечаева уточнила, что данные рабочие дни и выходные касаются только тех, у кого пятидневная рабочая неделя.

Напомним, что 23 февраля, День защитника Отечества, также будет выходным днём. При этом предшествующий ему рабочий день, 22 февраля, из-за праздника будет на час короче.

Отметим, что 23 февраля в Новосибирске метрополитен будет работать в режиме выходного дня, что означает увеличение промежутка времени между поездами. Также расписание работы изменится и в отделениях «Почты России».

Ранее Сиб.фм составил календарь выходных и праздничных дней, которые были официально утверждены Правительством РФ.