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Самым бедным прокурором в Новосибирской области стал представитель Каргатского района

Фото Самым бедным прокурором в Новосибирской области стал представитель Каргатского района
Фото Самым бедным прокурором в Новосибирской области стал представитель Каргатского района

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Новосибирские прокуроры отчитались о своих доходах: самым богатым оказался прокурор Татарского района, а кто заработал меньше всего?

Список деклараций за 2021 год открывает прокурор Новосибирской области Яков Хорошев, который заработал 6 690 680,51 рубля. По сравнению с предыдущим периодом, доход главного правоохранителя вырос почти на 2,4 миллиона рублей.

Но самым богатым оказался в списке оказался Татарский межрайонный прокурор Новосибирской области Илья Черкас, который получил доход в 9 303 293, 10 рубля.

Теперь о самых бедных: меньше всего заработал прокурор Каргатского района Новосибирской области Дмитрий Попков. Его доход за 2021 год составил 1 937 762,04 рубля. При этом, он занимает служебное жильё общей площадью 67,9 квадратных метра жилья.

Ещё одну лидирующую позицию с конца занимает прокурор Мошковского района Александр Губер, который заработал за 2021 год 1 985 649, 07 рубля. Однако у прокурора этого района в собственности есть и личный участок, и своя квартира. Также у правоохранителя есть ещё две жилые площади, которые находятся в безвозмездном пользовании.

И чуть меньше 2 миллионов, а именно 1 999 652, 77 рубля, заработал прокурор Краснозёрского района Новосибирской области Дмитрий Круглов. Также у правоохранителя есть своя квартира и служебное жильё площадью чуть более 80 квадратных метров.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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