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Часовню на Красном проспекте в Новосибирске закрыли на реконструкцию с 11 мая

Фото Часовню на Красном проспекте в Новосибирске закрыли на реконструкцию с 11 мая
Фото Часовню на Красном проспекте в Новосибирске закрыли на реконструкцию с 11 мая

МК в Новосибирске

Часовня во имя Святителя и Чудотворца Николая в Новосибирске с 11 мая закрыта для прихожан из-за реконструкции.

В Новосибирске после праздников начали закрывать на ремонт новые здания. 11 мая строительным забором обнесли часовню на Красном проспекте.

Жители Новосибирска заметили строительный забор вокруг часовни на Красном проспекте утром 11 мая. Он расположен на всем протяжении аллеи, где стоит часовня.

Как сообщили МК в Новосибирске в митрополии Новосибирска, часовню закрыли на ремонт и реконструкцию. Пока неизвестно, сколько он продлится.

Ранее Сиб.фм писал, что власти Новосибирска выбрали подрядчиков для ремонта трех мостов.

До этого мэр Локоть пообещал отремонтировать более 200 дворов в Новосибирске.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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