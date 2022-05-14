В Новосибирске объявили срочный сбор на поиски 84-летнего пенсионера с потерей памяти

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В Новосибирске ищут 84-летнего пожилого мужчину с потерей памяти, пропавшего накануне.

В Новосибирске пропал пожилой мужчина. 84-летний Анатолий Евдокимов страдает потерей памяти и может оказаться в любом районе города. Пенсионера ищут полицейские и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

84-летний Анатолий Евдокимов ушел из дома в Дзержинском районе Новосибирска в пятницу, 13 мая. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. Он страдает потерей памяти и нуждается в медицинской помощи. Поэтому волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» объявили срочный сбор на поиск. Место сбора – улица Лобова, 15.

Так как мужчина страдает потерей памяти, то сейчас он может просто не помнить, куда ему нужно идти.

Приметы пропавшего: рост – 1565-160 сантиметров, нормального телосложения, с седыми длинными волосами и карими глазами. Носит бороду и усы.

На момент исчезновения пенсионер был одет в серую клетчатую рубашку, темно-синие спортивные штаны и черные шлепанцы.

Всех, кто что-либо знает о пропавшем, или где-либо видел его, просят сообщить об этом по номеру 8 800 700–54–52 или 112.

Вчера в Новосибирске в Новосибирской области объявили в розыск нездоровую 20-летнюю девушку в белой ветровке. Девушку удалось найти живой. Однако только в апреле 2022 года в регионе бесследно пропали 18 человек. Еще двоих волонтеры нашли мертвыми.