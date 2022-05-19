Из-за града и ливня в Новосибирске в 2 раза подорожало такси

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Из-за ливня в Новосибирске резко выросли цены на такси.

Агрегаторы такси в Новосибирске подняли цены на услуги из-за сильного ливня, накрывшего город вечером 19 мая. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс. Такси».

«Если раньше поездка на «Яндекс Такси» до Кошурникова стоила 150-160 рублей в режиме «эконом», сейчас ценник подняли выше 270 рублей», — рассказала читательница Сиб.фм.

Так, по состоянию на 19:00 четверга, 19 мая, цены увеличились в несколько раз. В среднем – от 50 до 100 %. По всему Новосибирску при заказе такси агрегатор показывал «высокий спрос». Впрочем, для жителей Новосибирска рост цен на такси в два раза в плохую погоду не стал неожиданностью. Для сервисов такси в городе это обычная практика – цены поднимаются в ливень, грозу, снегопад и мороз. Дорожают поездки и по праздникам. Сами водители такси объясняют, что все дело в повышающем коэффициенте. Когда число заказов превышает число машин, работающих на линии, алгоритм автоматически формирует повышающий коэффициент.

Такие изменения произошли на пике непогоды, когда дождь подтопил несколько улиц в разных районах города. Ранее Сиб.фм писал, что пробки на дорогах достигли 8 баллов.

Напомним, ливень с градом начался в Новосибирске вечером в четверг. Посмотреть впечатляющие фотографии майского ливня в Новосибирске можно здесь.