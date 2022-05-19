Новосибирск встал в 8-балльных пробках из-за ливня и града

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Новосибирцы встали в пробках вечером 19 мая из-за аномального ливня и града.

Вечером в четверг, 19 мая, Новосибирск встал в затяжных пробках. Сервис «Яндекс.Пробки» оценивает ситуацию на дорогах областного центра на 8 баллов из 10 возможных.

Сегодня в Новосибирске резко ухудшилась погода – к вечеру в городе пошел сильный дождь, а местами даже град. Заканчивающим рабочий день и намеревающимся отправиться домой новосибирцам погода преподнесла неприятный сюрприз: административный центр встал в пробках величиной 8 баллов.

В основном, трафик затруднен в центре города. Автомобилисты встали в километровых пробках на Большевисткой, Ипподромской и Кирова.

По словам новосибирцев, во время ливня в городе затопило несколько дорог, ливневки «уже традиционно» не справились со своей задачей.

В это же время увеличилась и стоимость поездки на такси. Сервисы такси подняли цены в два раза сразу после града.

Сиб.фм публиковал фоторепортаж майского града в Новосибирске.