Висевшего на балконе 11 этажа новосибирца передали психиатрической бригаде

Фото из группы "АСТ-54" в "ВК"

В Новосибирске спасатели вернули в квартиру повисшего на балконе 11 этажа мужчину.

В Новосибирске 22-летний мужчина несколько минут висел на балконе 11 этажа, удерживаясь только с помощь рук. Прибывшие спасатели подняли его обратно в квартиру, после чего передали бригада медиков. Об этом сообщается в группе спасателей МАСС в соцсети "ВКонтакте".

Сообщение о попавшем в беду мужчине в службу поступило от неравнодушной соседки из дома по улице Виктора Уса в Кировском районе города.

"Прибыв на место, спасатели увидели мужчину, совершающего неадекватные действия с наружной стороны окна, существовала реальная угроза его жизни", — рассказали в службе.

Спасателям удалось оперативно попасть в квартиру мужчин и затащить сибиряка на территорию лоджии. При этом сам пострадавший активно сопротивлялся.

Сотрудники МАСС удерживали спасённого мужчину до приезда психиатрической бригады. Позже его передали врачам.

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