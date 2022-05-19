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Висевшего на балконе 11 этажа новосибирца передали психиатрической бригаде

Фото Висевшего на балконе 11 этажа новосибирца передали психиатрической бригаде
Фото Висевшего на балконе 11 этажа новосибирца передали психиатрической бригаде

Фото из группы "АСТ-54" в "ВК"

В Новосибирске спасатели вернули в квартиру повисшего на балконе 11 этажа мужчину.

В Новосибирске 22-летний мужчина несколько минут висел на балконе 11 этажа, удерживаясь только с помощь рук. Прибывшие спасатели подняли его обратно в квартиру, после чего передали бригада медиков. Об этом сообщается в группе спасателей МАСС в соцсети "ВКонтакте".

Сообщение о попавшем в беду мужчине в службу поступило от неравнодушной соседки из дома по улице Виктора Уса в Кировском районе города.

"Прибыв на место, спасатели увидели мужчину, совершающего неадекватные действия с наружной стороны окна, существовала реальная угроза его жизни", — рассказали в службе.

Спасателям удалось оперативно попасть в квартиру мужчин и затащить сибиряка на территорию лоджии. При этом сам пострадавший активно сопротивлялся.

Сотрудники МАСС удерживали спасённого мужчину до приезда психиатрической бригады. Позже его передали врачам.

Эксцентричные персонажи на улицах Новосибирска – не редкость. Недавно мужчина разделся догола посреди улицы у ТЦ «Молодежный» и попал на видео.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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