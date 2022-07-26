Продавцы солёных груздей в Новосибирске пожаловались на низкий спрос

Фото пользователей группы «Грибы и грибные места Новосибирск НСО» в соцсети «ВКонтакте»

Новосибирские грибники продают грузди и маслята домашней засолки по 3000 рублей за банку, однако покупателей пока немного.

Новосибирские грибники делятся кадрами богатого урожая в соцсетях, а также реализуют засоленные и замаринованные дикоросы на сайтах объявлений. Журналисты Сиб.фм узнали у продавцов грибов с Avito, насколько прибыльным может быть такой бизнес.

Продавцы выставляют цену в 2-3 тысячи рублей за трехлитровую банку соленых груздей.

Кто-то собирает грибы для себя и продает излишки, когда на готовку не хватает времени. Цену в таком случае выставляют чуть ниже средней по Avito, Youla и городским рынкам.

Те, кто хотят более стабильной прибыли, покупают свежие дикоросы у грибников и заготавливают соленья в промышленном масштабе. Правда, как признаются продавцы таких онлайн-магазинов, спрос на грибы этим летом плохой.

"За последнюю неделю удалось продать одну литровую банку", — рассказал Сиб.фм новосибирец Николай.

Мужчина считает, что всему виной снижение доходов людей.

"В прошлом году очередь была из покупателей, а нынче скромненько", — посетовал сибиряк.

Ирина, которая предлагает купить у неё "пушистые" и "идеально посоленные грузди", рассказала, что с момента подачи объявления не было ни одного звонка.

"Просмотров у объявления — куча, но никто пока не решился купить. Не думаю, что дорого, просто еще только июль, и каждый рассчитывает, что успеет сам выбраться в лес и набрать", — поделилась женщина.

Она также добавила, что летом 2022 года "грибников в лесу больше, чем грибов".

"Да, урожай неплохой, но к 8 утра в лесах уже пусто", — уточнила Ирина.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал, что несмотря на засуху, новосибирцы везут из леса богатый урожай грибов. Жители города и области хвастаются урожаем в соцетях, показывая целые вёдра, ванны и багажники дикоросов.