Подруга убитой в Новосибирске 17-летней девушки рассказала об ее отношениях с мигрантом из Таджикистана

АиФ-Новосибирск

Подруга зарезанной в Новосибирске 17-летней девушки рассказала об отношениях погибшей с предполагаемым убийцей.

27-летний мигрант из Таджикистана Хушнуд Хамроев обвиняется в убийстве 17-летней девушки в Новосибирске. Несмотря на разницу в возрасте, они встречались два года. О том, что мужчина жестоко избивал школьницу, не знали даже ее подруги. Об этом «Сиб.фм» рассказала близкая подруга убитой после похорон 29 июля.

Собеседница отметила, что видела труп Анны*, однако до последнего не могла поверить, что погибла именно она. Ведь отношения Ани с 27-летним Хушнудом, по словам самой школьницы, всем казались хорошими. О том, что парень жестоко избивает свою девушку, ее подруги даже не догадывались.

«Он поддерживал нас, помогал. Мы его поддерживали, помогали, чем могли», – сказала девушка.

Другая знакомая погибшей, которая общалась с Хушнудом, отметила, что сам мужчина хвастался, что «поднимал руку» на Аню.

Однако что это значит на самом деле, никто не догадывался.

«Я думала, он леща ей дал. Когда рассказали, что он ее сильно бил, все удивились. Ну ладно леща дать за то, что интимные фотки другому парню скинула, но это ненормально», – заключила девушка.

Напомним, вечером 26 июля 17-летняя девушка скончалась в Новосибирске — бывший парень нанёс ей не меньше 15 ударов ножом. В пятницу, 29 июля, девушку похоронили. Самого мужчину арестовали по обвинению в убийстве за день до похорон его жертвы. На суде он признал свою вину и заявил, что очень любил Аню.

Ранее «Сиб.фм» писал, что мать девушки с ноября 2021 года трижды подавала заявления в полицию, в которых указывала, что Хамроев угрожал ее дочери убийством и наносил ей телесные повреждения. Напомним, ранее мужчина уже был судим по ст. 115 и 119 УК РФ, из мест лишения свободы вышел два года назад. 28 июля на полицейских в Новосибирске завели дело о халатности.

*Имя несовершеннолетней изменено.