Авиашоу "Будем жить!" пройдет под Новосибирском в День ВМФ 31 июля

Фото Дениса Винокурова / Сиб.фм, со страницы "Авиашоу в Мочище" в "ВК"

В воскресенье, 31 июля, на новосибирском аэродроме Мочище пройдет авиационный фестиваль "Будем жить!".

Авиашоу "Будем жить!" пройдет сегодня, 31 июля на аэродроме Мочище под Новосибирском. Организаторы ожидают прибытия более 100 тысяч зрителей, которые станут свидетелями ярких представлений самолётов в воздухе.

Несмотря на то, что первые выступления начнутся в 11 часов, на аэродроме уже "аншлаг". Новосибирсцы приехали сюда на рассвете, чтобы занять самые удачные места для просмотра шоу.

Подполковник Денис Кузнецов, командир авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи», озвучил расписание шоу в воздухе.

С 11:00 до 12:00 — выступление пилотажной группы «Барсы».

С 12:00 до 13:00 — выступление пилотажной группы «Русь».

С 13:00 до 14:00 — выступление пилотажной группы «Стрижи».

Так, женская пилотажная группа «Барсы» в составе шести поршневых Як-52, проведет в воздухе 35 минут и продемонстрирует групповые мертвые петли и новую фигуру — «Тюльпан».

Добраться до аэродрома Мочище можно не только на личном авто, но и на электричке. 31 августа запущены 26 дополнительных электричек до места проведения фестиваля.

Напомним, на фестивале 31 июля также пройдет автомобильный флешмоб "Наш триколор" — водители выстроят свои авто по цветам российского флага.