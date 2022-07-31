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общество

Бесплатные биотуалеты установили на аэродроме Мочище к авиашоу

Фото Бесплатные биотуалеты установили на аэродроме Мочище к авиашоу
Фото Бесплатные биотуалеты установили на аэродроме Мочище к авиашоу

Фото BFM-Новосибирск, предосталвено организаторами авиашоу

Несколько бесплатных биотуалетов будут работать для удобства зрителей на авиашоу в Мочище под Новосибирском.

Авиашоу "Будем жить!" пройдет на аэродроме Мочище под Новосибирском 31 июля. Программа выступлений рассчитана на несколько часов, поэтому для удобства зрителей на площадке будут работать бесплатные биотуалеты.

Как сообщил "МК в Новосибирске" представители аэродрома, найти туалеты не составит труда — они будут расположены рядом с киосками по продаже мороженого, напитков и шашлыков.

На карте биотуалеты обозначены белыми прямоугольниками.

Сколько всего уборных будет работать на аэродроме 31 июля, организаторы шоу не уточнили.

Как ранее писал Сиб.фм, на авиашоу ожидается более 100 тысяч участников. Мероприятие не проводилось два года подряд из-за ковидных ограничений, поэтому в 2022 новосибирцы и гости из соседних регионов вряд ли пропустят масштабное шоу.

С полной программой авиашоу можно ознакомиться в нашем материале.

Также рассказали, на каких электричках 31 июля можно добраться до Мочища.

Напомним, накануне стало известно, что писатель Захар Прилепин приедет на авиашоу в Новосибирске.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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