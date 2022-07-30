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общество

Писатель Прилепин приедет на авиашоу под Новосибирском 31 июля

Фото Писатель Прилепин приедет на авиашоу под Новосибирском 31 июля
Фото Писатель Прилепин приедет на авиашоу под Новосибирском 31 июля

Фото vk.com / PRILEPIN2022

В воскресенье, 31 июля, на аэродроме «Мочище» под Новосибирском состоится авиашоу с участием асов высшего пилотажа ВКС РФ.

Авиашоу в Новосибирской области посетит известный российский писатель Захар Прилепин. Об этом сообщил председатель региональной общественной организации авиации общего назначения «Аэродром Мочище» Александр Осокин в пресс-центре ТАСС.

Традиционный региональный авиационный спортивный фестиваль «Будем жить!» пройдет на аэродроме «Мочище» под Новосибирском 31 июля. Шоу посетит известный российский писатель Захар Прилепин. Также на открытии фестиваля будут присутствовать глава Новосибирской области Андрей Травников и мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Первым в небо над Новосибирском поднимется командир авиагруппы «Стрижи» Денис Кузнецов. К слову, самолеты-истребители «Стрижей» уже прилетели в Новосибирск. Кроме того, на шоу выступят пилотажные группы «Барсы» и «Русь».

Полную программу фестиваля и схему проезда к аэродрому «Мочище» смотрите здесь.

Ранее «Сиб.фм» писал, что синоптики предупредили о грозе в день авиашоу 31 июля в Новосибирске.

 

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Автор:
Яна Бельская
Журналист

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