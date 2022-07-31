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Прокуратура начала проверку после гибели детей на пожаре в Новосибирской области

Фото Прокуратура начала проверку после гибели детей на пожаре в Новосибирской области
Фото Прокуратура начала проверку после гибели детей на пожаре в Новосибирской области

Фото ГУ МЧС по Новосибирской области

Новосибирские прокуроры проверят соблюдение законодательства о пожарной безопасности после трагедии в СНТ "Энергетик" в Коченевском районе. В результате огненного ЧП погибли 4 человека, в том числе двое детей.

В прокуратуре Новосибирской области инициировали проверку по поводу трагедии в поселке Чик. Там в результате пожара погибли: 35-летний мужчина, 29-летняя женщина и двое детей.

ЧП произошло поздним вечером 30 июля в поселке Чик Новосибирской области. Заметив, что двухэтажный дом объят пламенем очевидец вызвал на место пожарных. К прибытию расчетов МЧС огонь распространился по всему строению. Кроме того, в здании обрушились потолочные перекрытия. При разборе завалов огнеборцы обнаружили тела четверых человек, в том числе двоих детей в возрасте 3-х и 11-ти лет.

По факту случившегося следователи регионального управления СКР возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ: "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
Сейчас следователи комитета и дознаватели МЧС выясняют причину трагедии. Из сгоревшего дома изъяты фрагменты электропроводки и другие предметы, которые отправят в пожарную лабораторию для проведения экспертизы.

Между тем, соседи рассказали, что возможно возгорание произошло от искры фейерверка, упавшей на дом.

По факту ЧП в прокуратуре организовали проверку.

— "Прокуратура Коченевского района проверит соблюдение законодательства о пожарной безопасности, даст оценку действиям сотрудников органов системы контроля и профилактики пожарной безопасности, органов местного самоуправления", — сообщили в надзорном ведомстве.

 

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Автор:
Леонид Ляшенко
Журналист

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