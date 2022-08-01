Гомофобный пикник прошёл на набережной Новосибирска

Фото из публикации Telegram-канла Sotta

31 июля на Михайловской набережной в Новосибирске состоялся «Гомофобный пикник» — аналог мероприятия, ранее прошедшего в Екатеринбурге.

Вечером 31 июля в Новосибирске провели «Гомофобный пикник» — мероприятие, которое организовали в противовес «Месяцу гордости». Пикник проходил одновременно с празднованием Дня военно-морского флота.

Проведение «Гомофобного пикника» было анонсировано за неделю, но в итоге собрало около двух десятков человек. Как ранее уточнили в мэрии Новосибирска, организаторы не подавали в администрацию города заявку, которая требуется для проведения массового мероприятия.

Как сообщали координаторы «Гомофобного пикника» в соцсетях, акция не несёт в себе «ничего радикального»: в программе были запланированы разговоры за чаем, настольные игры и дружеские спарринги.

Напомним, 31 июля в Новосибирске также прошло традиционное авиашоу: в небе над аэродромом «Мочище» продемонстрировали показательные выступления на авиационной технике разных лет.