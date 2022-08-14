Суд признал невиновным водителя Audi Q7, задавившего ребенка в Новосибирске

Фото из паблика «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте»

Суд Новосибирска не признал вину водителя Audi Q7, задавившего ребенка на самокате.

1 июня 2022 года Советский районный суд Новосибирска признал невиновным директора ФМШ НГУ, обвиняемого в наезде на ребенка около пешеходного перехода.

8 июля 2021 года на пересечении улицы Терешковой и Морского проспекта Дмитрий Кожемякин на Audi Q7 попал в ДТП, в результате которого погиб мальчик на самокате, который выехал на проезжую часть.

Советский районный суд нашел нарушения в материалах дела, и из-за этого не смог вынести приговор. Прокуратура Новосибирской области не согласилась с решением и подала апелляцию в областной суд.

8 августа 2022 года областной суд Новосибирска принял апелляцию и вновь направил дело на рассмотрение.

По словам адвоката Кожемякина, экспертизы показали, что Audi обвиняемого полностью остановилась перед пешеходным переходом, и ребенок выехал со скоростью 12 км/ч — это значительно быстрее, чем успел бы среагировать на новую опасность водитель.

Защита Кожемякина строится на быстром перемещении мальчика на самокате. Как комментирует его адвокат, при более медленном перемещении ребенка у директора физико-математической школы при НГУ был бы шанс избежать столкновения.

Напомним, 13 августа 20-летний водитель погиб в ДТП с грузовиком Scania в Новосибирске. Прибывшие медики пытались реанимировать парня, но спасти его не удалось.

Также 38-летний житель Новосибирской области предстанет перед судом за жестокое убийство мужчины и женщины. Он нанёс 52-летнему потерпевшему не менее 11 ударов в область шеи, после чего забил насмерть женщину и скрылся с места преступления.