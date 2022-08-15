Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

недвижимость общество

На улице Максима Горького в Новосибирске построят 30-этажный дом

Фото На улице Максима Горького в Новосибирске построят 30-этажный дом
Фото На улице Максима Горького в Новосибирске построят 30-этажный дом

Фото Сиб.фм

30-этажный дом построят в Тихом центре Новосибирска к 2024 году.

Дом высотой в 30 этажей построят на улице Максима Горького, в Тихом центре Новосибирска. Объект появится напротив ЖК Montblanc Residence. Высота здания составит почти 100 метров.

Разрешение на возведение высотки 10 августа выдало управление архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска. Документ опубликован на сайте горадминистрации.

Согласно выданному разрешению, в 30-этажке будет 129 квартир. В основном этом 3-х и 4-комнатные студии. Подземная парковка для жильцов будет рассчитана на 127 автомобилей.

Точные сроки начала строительства не уточняются, однако в документе назван срок завершения объекта — 31 декабря 2024 года.

Ранее новосибирский аналитик рынка недвижимости составил рейтинг самых дорогих новостроек в Центральном районе города. По его данным, средняя цена квадратного метра в топ-10 самых дорогих новостроек Новосибирска превысила на начало августа 2022 года 200 тысяч рублей, а средний чек оказался в 2 раза выше лимита по льготной ипотеке.

В Заельцовском районе в июле 2022 года застройщики Новосибирска подняли цену предложения до 135 тысяч за квадрат. При этом лидером по цене среди всех проектов последнего десятилетия в этом районе города остаётся переулок Бульварных от компании ИСК Русь. Средняя цена квадратного метра здесь — 270 тысяч рублей.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

31685
Ни с чем не спутать: новый коронавирус-2022 отличает один неприличный симптом
21498
20-летний водитель погиб в ДТП с грузовиком Scania в Новосибирске
15002
10000 от Путина в августе: будет ли выплата к школе в 2022 году
14863
Двойная радуга появилась в Новосибирске после дождя 14 августа
14779
Новосибирск затопило после сильного ливня 13 августа
11747
День ВВС 12 августа 2022 года: новые открытки с поздравлениями в стихах и прозе
10757
Медовый спас 12 августа 2022 года: новые картинки и поздравления в стихах