На форуме «Армия-2022» в Новосибирске представят более 50 военных машин

Фото: Министерство обороны России

С 19 по 21 августа на новосибирском аэродроме «Толмачево» пройдет выставка военной техники.

Форум «Армия-2022» пройдет с 19 по 21 августа на на базе военного аэродрома «Толмачево» в Новосибирске. Вход на форум свободный. Об этом сообщил врио командующего общевойсковым объединением Центрального военного округа полковник Олег Короткевич.

На форуме будут представлены многоцелевые ударные вертолеты Ми-24 и транспортно-штурмовые Ми-8АМТШ-В «Терминатор», самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», ракетные комплексы С-400 «Триумф», машина дистанционного разминирования «Листва».

По соседству с военными машинами будет представлена специальная техника спасательных служб и нацгвардии и продукция предприятий ВПК.

Военнослужащие также подготовят отдельную выставку стрелкового оружия и современной экипировки.

Организаторы форума ставят целью улучшить мнение граждан о Вооруженных Силах Российской Федерации.

Напомним, 15 августа Путин выступил на открытии форума «Армия-2022» с заявлением по поводу геополитической ситуации в мире и внешних угроз.

Ранее сообщалось, что 23-26 августа в Новосибирске пройдёт VII Всероссийский молодежный научный форум «Наука будущего – наука молодых». На нем встретятся ведущие ученые – химики, физики, биологи, медики, математики, представители других научных направлений. Основу команды научных докладчиков, как и программного комитета, составят ведущие ученые – участники программы Мегагрантов, под руководством которых в нашей стране создаются научные лаборатории мирового уровня.