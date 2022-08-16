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общество

Врачи сообщили о состоянии пассажирки микроавтобуса после аварии под Новосибирском

Фото Врачи сообщили о состоянии пассажирки микроавтобуса после аварии под Новосибирском
Фото Врачи сообщили о состоянии пассажирки микроавтобуса после аварии под Новосибирском

Фото: pexels.com

Врачи оценили состояние пассажирки разбившейся под Новосибирском маршрутки как среднетяжелое.

Напомним, столкновение микроавтобуса с грузовиком произошло около полуночи 8 августа на автодороге К-17Р «Новосибирск-Кочки-Павлодар» в Ордынском районе. Об этом ранее сообщал Сиб.фм.

В микроавтобусе находились 10 женщин-пассажиров и водитель. Из 11 госпитализированных пациентов к утру 9 августа врачи сообщили о троих в очень тяжелом состоянии.

10 августа одну из пациенток в крайне тяжелом состоянии доставили на вертолете санавиации в реанимацию Ордынской ЦРБ. Врачи прокомментировали состояние пациентки журналистам «МК в Новосибирске».

Сейчас пострадавшая в аварии переведена из реанимации, а ее состояние оценивается как среднетяжелое. Врачи областной больницы сообщают, что пациентке предстоит долгое лечение.

Ранее сообщалось, что этот рейс микроавтобуса был нелегальным: водитель не имел лицензии на перевозку людей.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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