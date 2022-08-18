Следком РФ изменил статью в деле о нападении толпы цыган на школьника в Новосибирске

Фото: Елена Отмахова / Сиб.фм, скриншот видео, снятого очевидцами

Теперь дело о нападении цыган на мальчика в Новосибирске расследуется не как «побои», а как причинение «вреда здоровью средней тяжести».

18 августа дело о нападении толпы цыган на 10-летнего мальчика стало рассматриваться по более тяжкой статье. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области.

Следователи сообщили, что переквалифицировали дело с побоев (ст. 116 УК РФ) на причинение умышленного вреда здоровью средней тяжести малолетнему (п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ).

По данным следствия, потерпевший вечером 12 августа гулял около библиотеки ГПНТБ в Октябрьском районе и увидел, как трое детей от 13 до 20 лет толкали более младшего ребенка, в возрасте 6-7 лет. Потерпевший решил заступиться за ребенка, после чего один из обидчиков, 13-летний парень, ударил его по голове, носу и туловищу.

Это не первый случай, когда пострадавшего в августе ребенка тяжело избивали другие дети. В прошлый раз его избили в апреле 2022 года за то, что он сделал замечание. По словам матери, тогда он полтора месяца лежал в больнице.

Напомним, ранее Сиб.фм сообщал, что на мальчика напали толпой цыгане-подростки. Изначально дело было возбуждено по статье 116 УК РФ, «Побои».