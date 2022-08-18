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В Новосибирске количество преступлений с мигрантами возросло почти в два раза

Фото В Новосибирске количество преступлений с мигрантами возросло почти в два раза
Фото В Новосибирске количество преступлений с мигрантами возросло почти в два раза

Фото автора

Прокуроры Новосибирской области рассказали о том, каких преступлений в регионе стало больше, и почему в криминальные сводки попадают мигранты.

Представители трёх подразделений прокуратуры Новосибирской области рассказали о статистике преступлений в регионе. Что касается сельской местности, то там возросло количество коррупционных правонарушений. Всего же ответственности привлечены 55 чиновников.

В то же время за первое полугодие возросло количество убийств, на 16% увеличилось число преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. В совершении тяжких преступлений всё чаще обвиняются и приезжие из Средней Азии.

«Отмечается рост преступлений, совершённых мигрантами, но и количество въехавших выросло до 163 тысяч, почти в два раза. Мы встречались с представителями диаспоры, надеемся, это поможет стабилизировать ситуацию»,

- сообщил начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью областной прокуратуры Александр Феофанов.

Напомним, ранее корреспондент Сиб.фм подготовил обширную статью, где рассказывалось, почему мигранты идут на преступления и чувствуют безнаказанность.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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