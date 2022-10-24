Путин 25 октября проведёт заседание координационного совета по обеспечению ВС РФ

Фото: Kremlin.ru

Президент проведет заседание Координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных сил.

Президент России Владимир Путин 25 октября проведет заседание Координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных сил. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Кремля.

«25 октября Путин в режиме видео-конференц-связи проведёт заседание Координационного совета при правительстве России по обеспечению потребностей Вооружённых сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов», — говорится в сообщении администрации президента.

Ззаседание координационного совета по обеспечению потребностей войск пройдёт в онлайн-формате. С докладами выступят премьер-министр Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин.

Сегодня в ходе заседания координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов выступил премьер-министр Михаил Мишустин. Созданный координационный совет будет заниматься вопросами формирования цен, определением задач по поставкам вооружения и техники, бюджетным финансированием и созданием профильной инфраструктуры.

Напомним, ранее Кремль оценил возможность введения двухлетней службы в армии.