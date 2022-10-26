Завершение мобилизации, отсрочки для многодетных отцов и квадрокоптеры для солдат: главное из эфира с губернатором НСО Травниковым

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В ходе прямого эфира 26 октября губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал о скором завершении частичной мобилизации и помощи призванным гражданам.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе прямого эфира 26 октября рассказал о скором завершении частичной мобилизации в регионе, поддержке военных, а также прокомментировал ошибочные призывы на службу.

Частичная мобилизация в регионе завершится на этой неделе:

«Если говорить строгим юридическим языком, то частичная полностью завершится тогда, когда будет издан соответствующий указ президента. Кроме этого есть задание на призыв, в соответствии которым мы действуем. Исходя из этого задания могу сказать, что задание по частичной мобилизации мы сможем выполнить до конца этой недели»

Отцы троих детей получат отсрочки от службы:

Изначально отсрочка полагалась только тем, у кого есть 4 несовершеннолетних ребенка, однако теперь отпускают и тех, у кого есть 3 ребенка и более.

«Полк строится на строевой смотр перед отправкой. Командир делает объявление, у кого есть три ребенка. Выходят из строя несколько мужчин. У них на месте проверяют документы и оформляют отсрочки», — рассказал Андрей Травников.

Губернатор подчеркнул, что при желании служить многодетные отцы могут остаться в рядах Вооруженных сил РФ.

Ошибки в ходе мобилизации:

По словам политика, отрицать ошибки невозможно, однако некоторые из них возникли и по вине граждан, не посещавших военкоматы после получения военных билетов.

«Один из случаев, это когда мужчине весом 140 килограммов прислали повестку, но военком последний раз его видел худощавым юнцом. Можно посоветовать мужику не устраивать вселенский скандал, взять повестку спокойно, прийти в военкомат показаться. Уверен, что российской бойцы такого большого калибра пока не потребуются. Другая ситуация — мужчина, нашедший семью. Однако, он не то что в военкомат не показывался, он даже в ЗАГС не ходил. Откуда военкому знать, что он — многодетный отец?» — привел примеры Травников.

Кроме того, губернатор отметил, что некоторые проблемы со здоровьем или наличие детей у призванных выявляется уже во время пребывания в военной части. Эти вопросы решаются путем медицинских обследований и экспертиз.

Закупка квадрокоптеров для мобилизованных:

«Кто бы мог предположить, что обычный китайский квадрокоптер, который раньше мы воспринимали как игрушку, в бою становится боевым материалом. А это практически расходный материал, и мы его закупаем», — рассказал губернатор.

По словам Андрея Травникова, особое оборудование и комплектование получают именные подразделения, «чтобы наши бойцы выглядели достойно».

Кроме того, верх положенной нормы призванным по частичной мобилизации выдают сиденья, коврики, фонарики, печки и другие необходимые предметы.