На берег Обского моря в Новосибирске после шторма выбросило тысячи ракушек

Фото и видео: Мария Попова / группа "На ОбьГЭСе (Новосибирск)", группа "ОбьГЭС | Новосибирск "

23 октября ураган выбросил на берег Обского водохранилища множество ракушек.

В воскресенье, 23 октября, в Новосибирской области прошел сильный штормовой ветер, который обрывал линии электропередач, опрокидывал остановки и ломал деревья. После него на берегу Обского моря оказались тысячи ракушек — и весь прибрежный мусор. Кадры и видео самого шторма и его последствий опубликовали в группах «ОбьГЭС | Новосибирск» и «На ОбьГЭСе (Новосибирск)» Вконтакте.

Это не первый раз, когда на берег выбрасывается огромное число моллюсков. В 2021 году на набережной Оби в Новосибирске нашли также множество мёртвых улиток после резкого обмеления реки. Учёные утверждают, что поводов для тревоги нет, гибель улиток является естественным процессом. Она напрямую связана с понижением уровня воды в реке — Обь в 2021 году обмелела на рекордные 19 сантиметров.

Кроме улиток на берегу, в самом Обском море плавают брёвна, которые в спокойную погоду лежали с нескольких метрах от берега.

Сразу после окончания шторма 23 октября в Новосибирске началась снежная метель.