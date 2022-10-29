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«Сибирь» уверенно обыграла «Северсталь» в матче КХЛ

Фото «Сибирь» уверенно обыграла «Северсталь» в матче КХЛ
Фото «Сибирь» уверенно обыграла «Северсталь» в матче КХЛ

Фото: ХК "Сибирь"

В субботу, 29 октября, «Сибирь» на своем льду в юбилейном матче одержала уверенную победу над «Северсталью».

В день своего 60-летия хозяева, подошедшие к встрече с череповецкой командой на серии из трех побед дома, обыграли соперника со счетом 5:1 (1:0, 3:0, 1:1).

Шайбы в составе «Сибири» забросили Владимир Бутузов (на 12-й минуте), Никита Коротков (на 38-й минуте), Вячеслав Основин (на 51-й минуте), а Тейлор Бек отметился дублем (на 28-й и 29-й минутах).

Автором единственного гола гостей стал Егор Морозов в концовке встречи.

После 25 встреч новосибирская команда с 30 очками занимает восьмое место в общем зачете. «Северсталь», после того-же количества матчей, занимает 14-е место с 23 баллами.

Ранее Сиб.фм рассказывал о выступлении рэпера Элджея на концерте, посвященном 60-летию «Сибири», а также о поздравлении клуба с юбилеем от космонавта Анны Кикиной.

Кроме того, было опубликовано видео концерта в честь юбилея «Сибири».

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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