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Берцы для мобилизованных готовятся производить на фабрике OR Group в Бердске

Фото Берцы для мобилизованных готовятся производить на фабрике OR Group в Бердске
Фото Берцы для мобилизованных готовятся производить на фабрике OR Group в Бердске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Власти Новосибирской области ведут переговоры с компанией "Фарадей" по поводу производства обуви для военных на фабрике S-Tep в Бердске.

Берцы для нужд мобилизованных могут начать производить на обувной фабрике S-Tep в Бердске. Сейчас власти Новосибирской области ведут переговоры с руководством компании "Фарадей" по поводу возможного выполнения оборонного заказа. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на министра промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрея Гончарова.

Компания "Фарадей" специализируется на охотничьей, трекинговой и военной обуви. В руководстве предприятия объяснили, что готовы включиться в проект при соблюдении определенных условий. Сейчас стороны обсуждают детали сотрудничества.

По словам Гончарова, власти Новосибирской области ждут заказов от Минобороны, Минпромторга.

«Нас бы, наверное, устроило, как в случае с “Фарадеем”, чтобы какая-то организация была бы “головой” в исполнении какого-то заказа, а наша фабрика была бы там на субподряде», —добавил министр.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске начали производить бронежилеты "Архангел" с усиленной защитой. В производстве используются уникальные научные разработки, которые позволяют минимизировать последствия ранения.

Напомним, в ноябре 2022 года в Новосибирской области 19 предприятий оборонно-промышленного комплекса сообщили о наличии 870 вакансий с зарплатной до 120 тысяч рублей.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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