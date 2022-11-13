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Под Новосибирском скончалась мать погибшей в ДТП двухлетней девочки

Фото Под Новосибирском скончалась мать погибшей в ДТП двухлетней девочки
Фото Под Новосибирском скончалась мать погибшей в ДТП двухлетней девочки

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Ранее в Искитиме водитель сбил мать с двумя детьми на пешеходном переходе.

В больнице скончалась мать двухлетней девочки, погибшей в результате аварии в Искитиме 9 ноября. Об этом Сиб.фм сообщили в региональном Минздраве.

Трагедия произошла рано утром 9 ноября. Водитель автомобиля Honda CR-V 1952 г.р. двигался со стороны автодороги Р-256 в сторону проспекта Юбилейный и у дома № 46 в микрорайоне Подгорный совершил наезд на трех пешеходов.

В результате ДТП погибла 2-летняя девочка, которая находилась на руках у матери. 37-летняя женщина и ее 4-летняя дочь доставлены в медицинское учреждение, характер травм уточняется.

Полиция возбудила уголовное дело по факту смертельного ДТП.

Напомним, ранее Сиб.фм узнал, что директор АТП не верит в вину водителя перевернувшегося автобуса в Новосибирской области — ранее в этой аварии погибла семилетняя девочка.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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