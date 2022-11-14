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В Новосибирске произошел технический сбой в Управлении Росреестра

Фото В Новосибирске произошел технический сбой в Управлении Росреестра
Фото В Новосибирске произошел технический сбой в Управлении Росреестра

Фото: ijeab / ru.freepik.com

Сайт новосибирского Управления Росреестра в понедельник не отвечал на запросы.

Сбой в работе зафиксировали в Управлении Росреестра по Новосибирской области. Об этом сообщают пользователи ресурса.

По словам новосибирцев, трудности с доступом к сайту начались с 7 ноября — в МФЦ не передают документы. Для горожан остаётся доступна горячая линия Росреестра.

В пресс-службе ведомства в свою очередь добавили, что с 11 ноября на сайте проводят технические работы. Сроки предоставления государственных услуг могут быть увеличены, так как ведутся плановые работы для улучшения качества обслуживания.

Ранее в Новосибирской области система «Электронная школа» оказалась недоступна для учеников и родителей. Как сообщает министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь, причина сбоев — DDoS-атаки.

Напомним, на прошлой неделе в Новосибирске произошёл крупный сбой в работе такси «Яндекс Go» и «Uber».

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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