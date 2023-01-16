В Новосибирске похищенный мужчина не хотел писать заявление на обидчиков

Коллаж Сиб.фм: фото СУ СКР по Новосибирской области и скриншот с камеры видеонаблюдения

Продолжаются поиски похитителей мужчины в Новосибирске, вот только сам объект, как выяснилось, не слишком жаждет, чтобы обидчиков наказали.

Зрелищное похищение произошло в минувшую субботу, 14 января, в ЖК «Эволюция» на улице Охотской. Средь бела дня четверо вооружённых молодых людей в масках разом выбежали из машины, увидев проходящих мимо молодых людей. Одного из них избили, а другого схватили и запихали в автомобиль.

Всё происходящее попало на кадры камер видеонаблюдения, и было размещено в паблике «АСТ-54». Возможно, именно это обстоятельство заставило полицейских и следственные органы в кратчайшее время установить личность похищенного молодого человека.

Как в кино!

Очевидцы этого странного вооружённого нападения приняли его за съёмки эпизода художественного фильма. Однако после широкого общественного резонанса похищенного начали искать.

Его в течение этих же суток нашли. Его жизни ничего уже не угрожало, но уголовное дело было возбуждено.

«Заельцовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении группы мужчин, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а, г» части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия)», – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

Молчит как рыба

А вот дальше это дело зашло в тупик. Сейчас оперативники продолжают поиски налётчиков, но всё осложняется тем, что сам похищенный писать заявление не хочет.

«Он ничего не рассказывает, поэтому пока версий нет. Возможно, это были какие-то личные разборки, но их мотив без показаний потерпевшего установить трудно»,

– рассказал Сиб.фм источник, близкий к следствию.

Дело может прояснить и рассказ предполагаемых похитителей, но для начала оперативникам надо на них хотя бы выйти.



