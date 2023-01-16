В Новосибирской области зафиксировали 5 случаев заражения микст-инфекцией

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Под Новосибирском пять пациентов заразились одновременно ОРВИ и коронавирусом.

В Новосибирской области зафиксировали пять случаев заражения микст-инфекцией. Так называют одновременное заражение ОРВИ или гриппом и коронавирусом. Об этом сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов на оперативном совещании правительства области 16 января.

Это не первые случаи совмещения болезней. Раньше в регионе также наблюдали пациентов, одновременно болеющих гриппом, коронавирусом и ОРВИ. Такие случаи, как правило, единичные.

Данную микст-инфекцию министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов на совещании назвал «флуроной» (flu — грипп, corona — коронавирус). Все люди с подозрением на такое комплексное заболевание проходят тестирование в инфекционной больнице — и к 16 января в регионе подтвердились только 5 случаев, когда ПЦР на оба вируса подтвердился.

Среди респираторных заболеваний в Новосибирской области лидируют вирусы ОРВИ и гриппа, а число заражений коронавирусом за первую рабочую неделю 2023 года составило 390 пациентов — это на 4% меньше, чем с 1 по 8 января.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области женщина обвинила педиатра в распаде легкого у ее пятилетнего сына.