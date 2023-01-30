Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

политика

В сети разместили петицию за сохранение выборов мэра в Новосибирске

Фото В сети разместили петицию за сохранение выборов мэра в Новосибирске
Фото В сети разместили петицию за сохранение выборов мэра в Новосибирске

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

Петицию против отмены выборов мэра в Новосибирске опубликовали после того, как общественная палата Новосибирской области инициировала отмену прямых выборов мэра города.

По словам жительницы Новосибирска, разместившей петицию против отмены выборов главы города, право на демократические выборы в третьем городе России по численности населения необходимо сохранить.

«Жители должны сами выбирать мэра города для того, чтобы у них была возможность развиваться, а не идти по намеченному местными властями пути. Граждане должны сами решать, как им жить и в каком направлении развиваться. Чтобы город становился лучше для молодежи, семей с детьми, пенсионеров — в сфере культуры, экономики, образования, науки, здравоохранения», — рассказывает инициатор петиции.

Напомним, как ранее писал Сиб.фм, члены общественной палаты Новосибирской области инициировали отмену прямых выборов мэра Новосибирска. Обращение об отмене выборов градоначальника будет направлено в Законодательное собрание региона.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

выборы
Мэрия Новосибирска
петиция
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

25172
Погибший в Новосибирске 11-летний мальчик оставил предсмертную записку
23772
Отсрочка от мобилизации в феврале 2023: обновленный перечень оснований
15961
Труп 11-летнего мальчика нашли в квартире в Новосибирске
13846
В школе № 78 Новосибирска отказались комментировать гибель 11-летнего мальчика
12283
Райкин поручился за задержанного в Новосибирске экс-директора «Красного факела» Кулябина
10534
СК расследует нападение бездомных собак на мальчика в Новосибирске
9526
В Новосибирске 1 февраля изменится маршрут троллейбуса №36