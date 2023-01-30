В сети разместили петицию за сохранение выборов мэра в Новосибирске

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

Петицию против отмены выборов мэра в Новосибирске опубликовали после того, как общественная палата Новосибирской области инициировала отмену прямых выборов мэра города.

По словам жительницы Новосибирска, разместившей петицию против отмены выборов главы города, право на демократические выборы в третьем городе России по численности населения необходимо сохранить.

«Жители должны сами выбирать мэра города для того, чтобы у них была возможность развиваться, а не идти по намеченному местными властями пути. Граждане должны сами решать, как им жить и в каком направлении развиваться. Чтобы город становился лучше для молодежи, семей с детьми, пенсионеров — в сфере культуры, экономики, образования, науки, здравоохранения», — рассказывает инициатор петиции.

Напомним, как ранее писал Сиб.фм, члены общественной палаты Новосибирской области инициировали отмену прямых выборов мэра Новосибирска. Обращение об отмене выборов градоначальника будет направлено в Законодательное собрание региона.