В Новосибирске закрыли чердак дома после падения 16-летней девушки на парня

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске закрыли чердак дома на улице Орджоникидзе, после гибели упавшей с высоты 16-летней девушки на 17-летнего парня.

Управляющая компания «Дост-Н» в Новосибирске закрыла доступ на чердак дома по улице Орджоникидзе, 21, рядом с которым 20 января погибли двое несовершеннолетних. 16-летняя девушка упала с крыши дома на проходившего по улице юношу. В результате оба скончались от полученных травм.

После инцидента доступ на чердак дома оставался открыт несколько дней, хотя в УК утверждали обратное.





"По последним данным, она выпала из квартиры. У нас все чердаки закрыты", — заверила директор УК "Дост-Н" Сухарева Ирина Сиб.фм 24 января.

Тогда журналист Сиб.фм побывал на месте и убедился, что навесной замок был неисправен, и попасть на чердак мог любой желающий.





Сегодня, 2 февраля, в подъезде дома был замечен новый замок. Доступ на крышу закрыт.

Как ранее писал Сиб.фм, погибавшая 16-летняя Арина (имя изменено) перед смертью жаловалась подруге, что парень ее игнорирует уже 3 недели и не отвечает на сообщения.

"И так каждый день, уже 3 недели. Он меня терпит", — сообщала погибшая в соцсети.





Своему парню она отправила последнее сообщение, где призналась в любви.

"Знай, что я тебя любила больше всей этой жизни ***", — последнее сообщение в жизни Арины было адресовано парню.





Её возлюбленный рассказал Сиб.фм, что встречался с Ариной около 2 месяцев. Но из-за проблем в учебе парень попросил взять "паузу" и перестал отвечать на сообщения.

Напомним, жители Новосибирска принесли на улицу Орджоникидзе цветы и потрет 17-летнего парня, который погиб после падения на него девушки с крыши.