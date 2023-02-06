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В Новосибирске вдова погибшего сотрудника СГК потребовала наказать виновных

Фото В Новосибирске вдова погибшего сотрудника СГК потребовала наказать виновных
Фото В Новосибирске вдова погибшего сотрудника СГК потребовала наказать виновных

Фото: Сиб.фм

Вдова сотрудника СГК, который погиб при падении в кипяток в Новосибирске, требует найти виновных.

Вдова Константина Игнатoва, сотрудника новосибирского филиала СГК, который погиб при падении в яму с кипятком, требует найти виновных в его смерти. Об этом сообщает издание «‎Прецедент ТВ».

Женщина заявила, что обвинения не были выдвинуты, несмотря на то, что следствие шло на протяжении года. По её словам, недавно расследование дела приостановили, с чем вдова сотрудника СГК не согласилась.

Ранее Сиб.фм писал, что 1 ноября 2021 года в лицее № 12 в центре Новосибирска трое рабочих провалились в кипяток в подвальном помещении и получили от 50 до 80 % ожогов. Один из пострадавших в результате провала в кипяток в лицее № 12 на Серебренниковской улице в Новосибирске скончался на следующий день. Позже скончался ещё один пострадавший.

Напомним, ранее была названа причина обрушения пола в лицее Новосибирска, где погибли двое рабочих.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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