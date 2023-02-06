В Новосибирске вдова погибшего сотрудника СГК потребовала наказать виновных

Фото: Сиб.фм
Вдова сотрудника СГК, который погиб при падении в кипяток в Новосибирске, требует найти виновных.
Вдова Константина Игнатoва, сотрудника новосибирского филиала СГК, который погиб при падении в яму с кипятком, требует найти виновных в его смерти. Об этом сообщает издание «Прецедент ТВ».
Женщина заявила, что обвинения не были выдвинуты, несмотря на то, что следствие шло на протяжении года. По её словам, недавно расследование дела приостановили, с чем вдова сотрудника СГК не согласилась.
Ранее Сиб.фм писал, что 1 ноября 2021 года в лицее № 12 в центре Новосибирска трое рабочих провалились в кипяток в подвальном помещении и получили от 50 до 80 % ожогов. Один из пострадавших в результате провала в кипяток в лицее № 12 на Серебренниковской улице в Новосибирске скончался на следующий день. Позже скончался ещё один пострадавший.
Напомним, ранее была названа причина обрушения пола в лицее Новосибирска, где погибли двое рабочих.
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