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Глава МЧС Куренков прибыл в Новосибирск после взрыва в доме на Линейной

Фото Глава МЧС Куренков прибыл в Новосибирск после взрыва в доме на Линейной
Фото Глава МЧС Куренков прибыл в Новосибирск после взрыва в доме на Линейной

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Новосибирске после взрыва газа в жилом доме работает глава МЧС России Александр Куренков.

Глава МЧС России Александр Куренков с оперативной группой центрального аппарата МЧС прибыл в Новосибирск. Об этом вечером в четверг, 9 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Куренков работает на месте ЧП, где ведутся поисково-спасательные работы.

Ранее в Новосибирск также прибыл полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев.

Тем временем тело седьмого погибшего извлекли из-под завалов частично обрушенного дома на улице Линейной в Новосибирске, сообщили в Минздраве Новосибирской области. Ранее было известно о шести погибших в результате взрыва газа утром 9 февраля. Погибшая — 40-летняя женщина.

По последним данным, 11 человек пострадали. Из них девять находятся в Областной клинической больнице и БСМП №34, рассказала замминистра здравоохранения региона Лада Шалыгина. Из девяти госпитализированных двое находятся в тяжёлом состоянии в реанимации.

В Новосибирске спасатели МЧС продолжили разбор завалов с наступлением темноты.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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