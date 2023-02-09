В Новосибирске спасатели МЧС продолжили разбор завалов с наступлением темноты

Фото "МК в Новосибирске"
В Новосибирске сотрудники МЧС установили осветительные столбы и продолжают разбор завалов рухнувшего после взрыва газа дома.
Сотрудники МЧС в Новосибирске продолжают разбор завалов после взрыва газа в пятиэтажке на улице Линейной, 39. С наступлением темноты спасатели установили осветительные столбы. Об этом сообщает находящийся на месте ЧП журналист "МК в Новосибирске".
"Установлены два больших осветительных столба высотой в два этажа. Работы по разбору продолжаются. Дым все ещё идёт", — уточнил корреспондет.
Жильцы соседних домов рассказали, чтоб предлагают спасателям и сотрудникам полиции горячий чай и еду, но те отказались.
"Говорят, все есть, питание организовано", — отметила собеседница журналиста.
Спасатели МЧС продолжают извлекать из под завалов тела погибших жильцов дома.
Вечером стало известно об обнаружении еще двоих погибших.
По последним данным, в результате взрыва и обрушения пятиэтажки погибли 7 человек, в том числе двухлетний ребенок.
Напомним, сотрудники полиции выставили оцепление вокруг дома на Линейной для исключения случаев мародерства.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Теги
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают