В Новосибирске спасатели МЧС продолжили разбор завалов с наступлением темноты

Фото "МК в Новосибирске"

В Новосибирске сотрудники МЧС установили осветительные столбы и продолжают разбор завалов рухнувшего после взрыва газа дома.

Сотрудники МЧС в Новосибирске продолжают разбор завалов после взрыва газа в пятиэтажке на улице Линейной, 39. С наступлением темноты спасатели установили осветительные столбы. Об этом сообщает находящийся на месте ЧП журналист "МК в Новосибирске".

"Установлены два больших осветительных столба высотой в два этажа. Работы по разбору продолжаются. Дым все ещё идёт", — уточнил корреспондет.

Жильцы соседних домов рассказали, чтоб предлагают спасателям и сотрудникам полиции горячий чай и еду, но те отказались.

"Говорят, все есть, питание организовано", — отметила собеседница журналиста.

Спасатели МЧС продолжают извлекать из под завалов тела погибших жильцов дома.

Вечером стало известно об обнаружении еще двоих погибших.

По последним данным, в результате взрыва и обрушения пятиэтажки погибли 7 человек, в том числе двухлетний ребенок.

Напомним, сотрудники полиции выставили оцепление вокруг дома на Линейной для исключения случаев мародерства.