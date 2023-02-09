В Новосибирске под завалами дома ищут трёх детей после взрыва

Фото: Сиб.фм

Судьба десяти жильцов дома в Новосибирске, где произошёл взрыв газа, остаётся неизвестной.

Под завалами жилого дома на улице Линейной в Новосибирске, где утром 9 февраля произошёл взрыв газа, остаются десять человек. Среди них трое детей, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Спасатели продолжают разбирать завалы.

Тем временем число погибших в результате ЧП достигло пяти. Среди погибших в результате взрыва бытового газа в доме 39 на улице Линейной есть двухлетний ребёнок. Об этом Сиб.фм сообщили в Минздраве Новосибирской области.

По последним данным, 11 человек пострадали. Из них девять находятся в Областной клинической больнице и БСМП №34, рассказала замминистра здравоохранения региона Лада Шалыгина. Из девяти госпитализированных двое находятся в тяжёлом состоянии в реанимации.

Кроме того, в Новосибирске дом №39 на Линейной, где утром 9 февраля произошёл взрыв и обрушение двух подъездов, не будут восстанавливать. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников. По его словам, жильцов расселят, деньги на эти цели выделят из резервного фонда областного правительства.

Напомним, ранее сотрудники МЧС спасли кота из-под завалов дома на Линейной.