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Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
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Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
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общество

В Новосибирске могут построить дом на месте взорвавшейся пятиэтажки на Линейной

Фото В Новосибирске могут построить дом на месте взорвавшейся пятиэтажки на Линейной
Фото В Новосибирске могут построить дом на месте взорвавшейся пятиэтажки на Линейной

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Некоторые жильцы дома на Линейной в Новосибирске ожидают возведения нового жилья на его месте.

В Новосибирске новый дом могут возвести на месте разрушенного здания на Линейной улице. Об этом в ходе совещания во вторник, 14 февраля, сообщили в ходе оперативного совещания в мэрии.

«Жилье для пострадавших будет приобретаться в уже готовых домах. Часть людей смогут получить денежную компенсацию взамен утраченного жилья. Уже есть и те, кто готовы ждать, пока там на этом месте будет выстроен новый дом», — отметил мэр.

Также власти Новосибирска ввели режим чрезвычайной ситуации из-за обрушения дома на улице Линейной после взрыва газа 9 февраля. документ определяет порядок действий должностных лиц по ликвидации последствий взрыва газа и разрушения дом.

Сама пятиэтажка в ближайшее время будет признана аварийной. Соответствующий документ уже подготовлен. Ожидается, что во вторник, 14 февраля, его подпишет мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Напомним, 14 февраля в мэрии Новосибирска уточнили, что на выплаты жильцам разрушенного дома уже направлено около 10 миллионов рублей.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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