Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

проиcшествия

В Новосибирске жильцы дома на Линейной, 39 начали получать выплаты после взрыва

Фото В Новосибирске жильцы дома на Линейной, 39 начали получать выплаты после взрыва
Фото В Новосибирске жильцы дома на Линейной, 39 начали получать выплаты после взрыва

Фото: Сиб.фм

Жильцы дома на Линейной в Новосибирске стали получать выплаты после взрыва газа.

Жители дома на Улице Линейной,39, где 9 февраля 2023 года из-за взрыва газа погибли 14 человек, стали получать выплаты.

По закону собственникам жилья выплатят 100 тысяч рублей из-за потери жилья и 32 тысячи рублей на покупку необходимых вещей.

Компенсацию получат и те, кто снимал жилье. Им выплатят только 32 тысячи рублей.

Напомним, после происшествия задержали подозреваемых омичей Ирину Урбах и Евгения Ковун. Напарники заявляют, что непричастны к утечке газа, но и не отрицают, что меняли оборудование в нескольких квартирах в Заельцовском районе. Суд арестовал их на 2 месяца.

Как ранее писал Сиб.фм, губернатор Андрей Травников и мэр Новосибирска Анатолий Локоть посетили консультационный центр помощи пострадавшим, озвучили меры поддержки и ответили на вопросы жителей дома на Линейной.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дамир Трубников

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

22803
В Новосибирске названы улицы с камерами для фиксации непристёгнутых водителей
21128
Дочь задержанной по делу о взрыве газа в Новосибирске рассказала о работе матери
13195
В Новосибирском Академгородке Toyota столкнулась с маршруткой №52
8564
Уроженец Новосибирской области Иван Трубицын погиб в ходе СВО
8051
Тела погибших при взрыве газа в Новосибирске доставали по частям
7932
Жительница Новосибирска пожаловалась на пельмени вместо равиоли в кафе
7903
В Новосибирске часы министра путей сообщения выставили на продажу на 20 миллионов