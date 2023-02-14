В Новосибирске жильцы дома на Линейной, 39 начали получать выплаты после взрыва

Фото: Сиб.фм

Жильцы дома на Линейной в Новосибирске стали получать выплаты после взрыва газа.

Жители дома на Улице Линейной,39, где 9 февраля 2023 года из-за взрыва газа погибли 14 человек, стали получать выплаты.

По закону собственникам жилья выплатят 100 тысяч рублей из-за потери жилья и 32 тысячи рублей на покупку необходимых вещей.

Компенсацию получат и те, кто снимал жилье. Им выплатят только 32 тысячи рублей.

Напомним, после происшествия задержали подозреваемых омичей Ирину Урбах и Евгения Ковун. Напарники заявляют, что непричастны к утечке газа, но и не отрицают, что меняли оборудование в нескольких квартирах в Заельцовском районе. Суд арестовал их на 2 месяца.



Как ранее писал Сиб.фм, губернатор Андрей Травников и мэр Новосибирска Анатолий Локоть посетили консультационный центр помощи пострадавшим, озвучили меры поддержки и ответили на вопросы жителей дома на Линейной.