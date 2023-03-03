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Мэрия Новосибирска назвала срок завершения ремонта Димитровского моста

Фото Мэрия Новосибирска назвала срок завершения ремонта Димитровского моста
Фото Мэрия Новосибирска назвала срок завершения ремонта Димитровского моста

Фото: АСТ-54

В Новосибирске ремонт Димитровского моста планируют завершить в начале следующей недели.

Основные работы по устранению дефектов на Димитровском мосту завершат 7 марта. Об этом в пятницу сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска. Ко вторнику дорожные службы планируют отремонтировать около 600 квадратных метров покрытия.

На этом ремонтные работы на мосту не закончатся, уточнил начальник управления автомобильных дорог мэрии Новосибирска Сергей Эпов.

«Но без ремонта асфальтобетонное покрытие моста продолжит разрушаться. В этом году мы планируем разработать проектную документацию и по мере ее готовности приступить к строительно-монтажным работам. Необходима замена всех слоев дорожной одежды, вплоть до балок. Для этого убирается существующий слой бетона, укладывается новый выравнивающий слой бетона, обустраивается гидроизоляция, затем — защитный слой бетона, и на него уже асфальтобетонное покрытие», — сообщил чиновник.

МКУ «Гормост» готовит техническое задание и определяется с начальной ценой контракта на проектирование ремонта.

Напомним, ранее сообщалось, что на Октябрьском мосту в Новосибирске заменят 2 км чугунных ограждений.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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