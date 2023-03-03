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общество

В Новосибирске вынесли первый судебный запрет на работу мобильной АЗС

Фото В Новосибирске вынесли первый судебный запрет на работу мобильной АЗС
Фото В Новосибирске вынесли первый судебный запрет на работу мобильной АЗС

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске общественники рассказали о борьбе с незаконными заправками.

Суд в Новосибирске впервые запретил продавать топливо на нестационарной АЗС. Об этом сообщили в региональном отделении «Народного фронта» в социальной сети «ВКонтакте».

«Несмотря на это, и сегодня многие нестационарные АЗС продолжают работать и подвергать опасности жителей области. Потому что меры безопасности владельцев этих АЗС совершенно не волнуют. Продавать топливо сомнительного качества. Мы неоднократно брали пробы в разных точках и проверяли его качество в лабораториях», — рассказали в движении.

Ранее Сиб.фм сообщал, что 1 февраля председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нелегальной торговли бензином в Новосибирске. В Следственном комитете заявили, что контролировать исполнение поручения будет центральный аппарат ведомства.

Между тем, ранее эксперты заявили, что в Новосибирске в текущем году на 30% уменьшилось число нелегальных АЗС. Из-за ухудшения ситуации с нелегальными АЗС на протяжении последних пяти лет, в октябре 2021 года создали специальную комиссию по борьбе с ними. В неё вошли представители мэрии, регионального правительства, правоохранительных и надзорных органов. Кроме того, в Новосибирске регулярно проходят рейды по выявлению незаконных АЗС.

Напомним, весной две опасные АЗС на колёсах закрыли после рейда в Октябрьском районе Новосибирска.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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