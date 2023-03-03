Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

В Новосибирске завершили поиски Андрея Ошуева, который ушёл забирать сына с кружка

Фото В Новосибирске завершили поиски Андрея Ошуева, который ушёл забирать сына с кружка
Фото В Новосибирске завершили поиски Андрея Ошуева, который ушёл забирать сына с кружка

Фото: «ЛизаАлерт Новосибирск»

Пропавшего 28 февраля новосибирца нашли живым.

В Новосибирске нашли живым 48-летнего Андрея Ошуева, который пропал без вести 28 февраля, сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт». Мужчину искали после того, как он ушёл забирать сына с кружка, и не вернулся.

Ранее Сиб.фм писал, что 28 февраля без вести пропал 48-летний новосибирец Андрей Ошуев. Мужчина в тот день отправился забирать сына с кружка и не вернулся.

«Уехал с работы пораньше, должен был забрать ребёнка с кружка домой, но не приехал, на связь не вышел. Ранее на пропадал», — прокомментировала руководитель направления пресс-службы ДПСО «ЛизаАлерт» Ольга Бобкова.

Родные и близкие Андрея Ошуева искали очевидцев, на чьи видеорегистраторы мог попсть пропавший.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

13880
В Новосибирске полиция прокомментировала массовые задержания подростков в «Галерее»
11537
В Новосибирске на Котовского водителя зажало в машине после массового ДТП
10007
Рейс из Тюмени в Новосибирск задерживается на 4 часа
8611
Трассу Омск — Новосибирск перекрыли из-за непогоды
8041
В Новосибирске опубликованы фотографии 29 погибших на СВО в феврале 2023 года
7732
В новосибирском дельфинарии акул накормили «морскими» блинами
6663
В Новосибирске опубликованы фотографии погибших в СВО в феврале 2023 года жителей региона