В Новосибирске завершили поиски Андрея Ошуева, который ушёл забирать сына с кружка

Фото: «ЛизаАлерт Новосибирск»

Пропавшего 28 февраля новосибирца нашли живым.

В Новосибирске нашли живым 48-летнего Андрея Ошуева, который пропал без вести 28 февраля, сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт». Мужчину искали после того, как он ушёл забирать сына с кружка, и не вернулся.

Ранее Сиб.фм писал, что 28 февраля без вести пропал 48-летний новосибирец Андрей Ошуев. Мужчина в тот день отправился забирать сына с кружка и не вернулся.

«Уехал с работы пораньше, должен был забрать ребёнка с кружка домой, но не приехал, на связь не вышел. Ранее на пропадал», — прокомментировала руководитель направления пресс-службы ДПСО «ЛизаАлерт» Ольга Бобкова.

Родные и близкие Андрея Ошуева искали очевидцев, на чьи видеорегистраторы мог попсть пропавший.