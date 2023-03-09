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«Сибирь» проиграла «Авангарду» в четвертом матче плей-офф КХЛ со счетом 1:4

Фото «Сибирь» проиграла «Авангарду» в четвертом матче плей-офф КХЛ со счетом 1:4
Фото «Сибирь» проиграла «Авангарду» в четвертом матче плей-офф КХЛ со счетом 1:4

Фото: ХК «Сибирь»

Хоккейный матч «Сибирь» — «Авангард» завершился со счётом 1:4 в пользу омского клуба.

В среду, 8 марта, в Новосибирске прошёл матч «Сибирь» — «Авангард». Команда из Новосибирска проиграла со счетом 1:4 (1:2, 0:0, 0:2).

«Сибирь» смогла забить гол в первом периоде в ответ на 2 шайбы в свои ворота. После напряженного второго периода, в котором неравенство сохранилось, омичи закрепили превосходство еще двумя голами в последние 10 минут матча.

Голы «Сибири»:

  • 15 Пьянов (Бутузов, Мерфи).

Голы «Авангарда»:

  • 1 Грицюк (Телегин)
  • 12 Найт (Ткачев, Шарипзянов)
  • 50 Толчинский
  • 53 Буше (Ткачев)

Фото «Сибирь» проиграла «Авангарду» в четвертом матче плей-офф КХЛ со счетом 1:4 2

После этого матча «Авангард» получил третью победу в серии. Чтобы пройти в полуфинал Восточной конференции, необходимо набрать 4 победы. Матч, который может стать завершающим для «Сибири» в плей-офф КХЛ, пройдет в Омске в пятницу, 10 марта.

Напомним, первый матч в этой серии завершился победой «Сибири» 2:1, а следующие три матча стали проигрышными: 1:4, 3:4 и 1:4.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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