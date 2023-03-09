«Сибирь» проиграла «Авангарду» в четвертом матче плей-офф КХЛ со счетом 1:4

Фото: ХК «Сибирь»
Хоккейный матч «Сибирь» — «Авангард» завершился со счётом 1:4 в пользу омского клуба.
В среду, 8 марта, в Новосибирске прошёл матч «Сибирь» — «Авангард». Команда из Новосибирска проиграла со счетом 1:4 (1:2, 0:0, 0:2).
«Сибирь» смогла забить гол в первом периоде в ответ на 2 шайбы в свои ворота. После напряженного второго периода, в котором неравенство сохранилось, омичи закрепили превосходство еще двумя голами в последние 10 минут матча.
Голы «Сибири»:
Голы «Авангарда»:
После этого матча «Авангард» получил третью победу в серии. Чтобы пройти в полуфинал Восточной конференции, необходимо набрать 4 победы. Матч, который может стать завершающим для «Сибири» в плей-офф КХЛ, пройдет в Омске в пятницу, 10 марта.
Напомним, первый матч в этой серии завершился победой «Сибири» 2:1, а следующие три матча стали проигрышными: 1:4, 3:4 и 1:4.
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