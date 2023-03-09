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общество

Под Новосибирском бабушка госпитализированного 5-летнего мальчика возмутилась результатами проверки

Фото Под Новосибирском бабушка госпитализированного 5-летнего мальчика возмутилась результатами проверки
Фото Под Новосибирском бабушка госпитализированного 5-летнего мальчика возмутилась результатами проверки

Фото: Сиб.фм

Бабушка 5-летнего мальчика из Чулыма опасается, что госпитализированного с истощением ребенка могут вернуть родителям-алкоголикам.

Бабушка ребёнка из Чулымского района, которого ранее госпитализировали с признаками отравления алкоголем, осталась недовольна результатами экспертизы. Проверка показала, что в крови пятилетнего мальчика не нашли следов интоксикации спиртным. В разговоре с корреспондентом Сиб.фм родственница ребёнка заявила, что считает результаты исследования ошибочными.

«Мне лично это [наличие следов отравления алкоголем] сказал врач. Потом на второй день он говорит: "Я не знаю, что было". Почему нельзя сказать правду? Они продолжают пить и гулять, им плевать на всё, а их защищают. Просто три года за это билась я. Теперь я до Москвы дойду, пусть другие их проверяют», — выразила своё возмущение женщина.

Ранее прокуратура Новосибирской области сообщила, что отравление пятилетнего ребёнка алкоголем в Чулымском районе не подтвердилось. Точную причину госпитализации ребёнка в ведомстве не назвали.

Следователи начали проверку по факту отравления ребёнка алкоголем в Чулымском районе. Ранее СМИ сообщили, что в селе Чулым Новосибирской области 5-летний ребенок попал в больницу с истощением и, возможно, алкогольной интоксикацией. Соцработники периодически проверяют условия жизни детей, фиксируя антисанитарию.

Напомним, ранее в Новосибирске три женщины отравились хлором после купания в бассейне.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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