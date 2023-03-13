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«Были подружками»: дед погибших на пожаре детей рассказал на суде правду об их матери из Новосибирска

Фото «Были подружками»: дед погибших на пожаре детей рассказал на суде правду об их матери из Новосибирска
Фото «Были подружками»: дед погибших на пожаре детей рассказал на суде правду об их матери из Новосибирска

Коллаж Сиб.фм: слева - няня, справа - мать погибших детей

Сегодня, 13 марта, в Первомайском районном суде Новосибирска начали рассматривать уголовное дело няни сгоревших на пожаре детей: в ближайшие полгода Ксения останется под стражей, но вот дедушка погибших малышей уверен, что всё должно быть наоборот.

Страшная трагедия в одном из домов Первомайского района произошла 20 декабря. Сейчас суду предстоит установить вину каждого из участников этой истории: процесс будет двойным. Однако родственники малышей считают, что няня не так уж и виновата.

Фото «Были подружками»: дед погибших на пожаре детей рассказал на суде правду об их матери из Новосибирска 2

Две подружки

Это сейчас они – два обвиняемых лица по одному общему делу. А ещё 2,5 месяца назад две Ксюши были подружками. Старшая – «матёрая», у которой трое детей, вторая — 18-летняя, как рассказывают знакомые, всегда была «на побегушках».

В тот роковой день мать где-то то ли работала, то ли отдыхала: доказательств нет, так как речь идёт о неофициальном заработке. Родственники её мужа говорят, что так пропасть 24-летняя женщина могла и на неделю, с детьми же оставляла случайных подруг. Как утверждает мать, тёзке она даже перечислила деньги, но ньяня решила заняться собой.

Согласно показаниям самой няньки Ксении, которой едва исполнилось девятнадцать лет – она всех родственников предупреждала, чтобы детей кто-нибудь забрал так, как она не собиралась с ними сидеть, но их отец Владимир заболел.

«У сына была температура, и няня звонила. Он говорил, что не может приехать, а она оставила детей и пошла.... Это как так: нарастить ресницы? – возмущён дедушка сгоревших детей Виталий Карабин. – Это же ужас какой-то! Надо самого строгого наказания! Что ей, что матери!»

У мужчины дрожат руки, и его приглашают в зал судебного заседания. В данном процессе не сын, а именно он признан потерпевшим. При этом Виталию Карабину предстоит скоро встретиться и с бывшей невесткой.

Мать или няня?

Этот процесс проходит за закрытыми дверями. Девушка, которой совсем недавно исполнилось 19 лет, была заключена под стражу почти сразу после гибели малышей в огне. В итоге она свою вину признала, но частично.

«Сегодня в Первомайском районном суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении 19-летней местной жительницы, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ «Причинение по неосторожности смерти двум детям» и статьи 125 УК РФ «Заведомое оставление в опасности лица в опасном для жизни и здоровья состоянии», – рассказала помощник прокурора Первомайского района Наталья Харитонова. – Исполняя свои профессиональные обязанности, она оставила двух малолетних детей в доме, где произошло возгорание. Их смерть произошла в результате отравления продуктами горения».

Фото «Были подружками»: дед погибших на пожаре детей рассказал на суде правду об их матери из Новосибирска 3

У Ксении Зацепиной и Ксении Карабиной общая – 125-ая статья Уголовного кодекса. У матери малышей - вместо причинения смерти по неосторожности статья 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних». Она мягче, и сейчас родительница находится под подпиской о невыезде.

Почему няня?

Воинственно настроенный Виталий Карабин после заседания вышел уже не в таком боевом настроении. По сути, всё что успели, так это продлить арест Ксении Зацепиной: она останется в СИЗО ещё на 6 месяцев. Своё мнение высказал и дедушка погибших детей. Он уже и не требовал для няни тяжкого наказания.

Фото «Были подружками»: дед погибших на пожаре детей рассказал на суде правду об их матери из Новосибирска 4

– Вы уже не требовали сурового наказания?

– Ну, девчонке — 18 лет...

– То есть не она виновата в этой ситуации?

– Виновата мама! Ну, посадят сейчас её, сломают ей жизнь, дадут лет 10... Я сначала хотел для неё сурового наказания, а потом подумал: пусть бог её накажет!

А вот на процессе к горе-невестке Виталий Карабин придёт с более решительной позицией. О новой родственнице он всегда отзывался не очень: у женщины уже есть старшая дочь, и её воспитанием также никто не занимается.

20-летнего Владимира Ксения увлекла в юном возрасте: парень закончил восемь классов и теперь подрабатывает охранником.

Фото «Были подружками»: дед погибших на пожаре детей рассказал на суде правду об их матери из Новосибирска 5

– Она должна сесть,

- уверен дедушка-потерпевший.

30 марта в Первомайский районный суд придёт давать показания Владимир Карабин. Дело его супруги, с которой бракоразводный процесс решено было начать после трагедии, в суд ещё не поступило. Где сейчас горе-мама снимает квартиру, находясь под подпиской о невыезде, родственники даже не знают.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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