Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков снял Душу Вселенной

Алексей Поляков из Новосибирска решил собрать палитру Хаббла — самого мощного космического телескопа.

Астрофотограф из Новосибирска Алексей Поляков порадовал своих поклонников новыми космическими фотографиями. На этот раз лики Вселенной предстают перед нами в полном цвете. Алексей заявил, что монохром ему надоел, и теперь он решил собрать полную палитру Хаббла.

Первой разными цветами на его снимках заиграла туманность «Душа» из созвездия Кассиопеи. Она находится на расстоянии 7500 световых лет от Земли — расстояние совершенно невообразимое, если учесть, что световой год составляет 9 460 730 472 580,8 км. Ее полное правильное название «Душа и сердце», поскольку визуально она как бы разделена на две части. Ученые-астрономы уверяют, что в глубине «Души» идет непрерывное рождение новых звезд.

В коллекции Алексея Полякова есть также снимки Млечного Пути, Юпитера, Сатурна, Марса, туманностей Тройная и Лагуна из созвездия Стрельца и др.

Напомним, ранее сообщалось, что Алексей Поляков из Новосибирска сфотографировал туманность в форме человеческого черепа.