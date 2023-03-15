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Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков снял Душу Вселенной

Фото Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков снял Душу Вселенной
Фото Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков снял Душу Вселенной

Алексей Поляков из Новосибирска решил собрать палитру Хаббла — самого мощного космического телескопа.

Астрофотограф из Новосибирска Алексей Поляков порадовал своих поклонников новыми космическими фотографиями. На этот раз лики Вселенной предстают перед нами в полном цвете. Алексей заявил, что монохром ему надоел, и теперь он решил собрать полную палитру Хаббла.

Фото Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков снял Душу Вселенной 2

Первой разными цветами на его снимках заиграла туманность «Душа» из созвездия Кассиопеи. Она находится на расстоянии 7500 световых лет от Земли — расстояние совершенно невообразимое, если учесть, что световой год составляет 9 460 730 472 580,8 км. Ее полное правильное название «Душа и сердце», поскольку визуально она как бы разделена на две части. Ученые-астрономы уверяют, что в глубине «Души» идет непрерывное рождение новых звезд.

В коллекции Алексея Полякова есть также снимки Млечного Пути, Юпитера, Сатурна, Марса, туманностей Тройная и Лагуна из созвездия Стрельца и др.

Напомним, ранее сообщалось, что Алексей Поляков из Новосибирска сфотографировал туманность в форме человеческого черепа.

 

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