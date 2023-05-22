В Новосибирске жители 47 квартир взорвавшегося дома на Линейной получили выплаты

В Новосибирске 47 владельцев квартир из 53 во взорвавшемся доме на Линейной получили выплаты.

В ходе аппаратного совещания в правительстве региона, мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что жители 47 квартир, расположенных во взорвавшемся доме на улице Линейной, получили компенсации за утраченное жилье. Из общего числа 53 квартир, которые подлежат компенсации, владельцы 47 квартир уже получили выплаты, одна квартира находится в стадии оплаты, а по остальным квартирам продолжается работа.

Напомним, что трагедия произошла утром 9 февраля, когда произошел взрыв газа и обрушение дома на улице Линейной. В результате этого инцидента погибли 15 человек, а более 30 человек получили ранения. Здание, поскольку оно было разрушено, не подлежит восстановлению.

Позже стало известно, что перед трагедией в дом приходили неизвестные люди, представлявшиеся работниками газовой службы. Этих людей задержали в рамках уголовного дела, связанного с взрывом газа в доме. Они обжаловали свой арест, однако суд принял решение оставить прежнюю меру пресечения.