Новосибирская область возглавила список регионов по числу смертей в водоёмах

Новосибирская область стала лидером РФ по Сибирскому федеральному округу по количеству гибелей людей на воде.

Глава МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов сообщил о количестве за прошедшую неделю утопленников среди жителей города Новосибирска. За этот период в регионе утонули 11 человек.

В два раза увеличилось количество смертей на водных объектах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уточнил руководитель ведомства.

Ранее Сиб.фм сообщал, что на Бугринском пляже утонул 27-летний мужчина. Он планировали переплыть небольшой островок, но на обратном на пути начал тонуть.

Этим же днем 12-летняя девочка утонула в реке Бердь в Искитиме. Только этим летом уже утонуло 45 человек, в том числе 7 несовершеннолетних, — рассказал Виктор Орлов об оперативной обстановке на водоемах Новосибирской области.