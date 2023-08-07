В Новосибирск в августе вернётся 30-градусная жара

Жителей Новосибирска ждёт потепление в августе.

МЧС предупреждает о возвращении жары в Новосибирске в августе. В следующей неделе температура воздуха составит от +23 до +28 градусов, а в выходные ожидается до +30.

Спасатели обратили внимание на проблему стихийных пляжей и рекомендуют выбирать официальные места отдыха, где дежурят сотрудники, а до начала сезона водолазы проверили дно. Жителей просят быть осторожными во время походов в лес и обязательно предупреждать родных о своем маршруте, а также брать с собой заряженный мобильный телефон. Эксперты рекомендуют снизить физическую активность на открытом воздухе, соблюдать питьевой режим, выбирать одежду из натуральных тканей и использовать головные уборы.

В этом году на официальных пляжах Новосибирска еще не было утоплений, но за лето в целом на территории города погибли 8 человек, из них 1 ребенок. Это меньше, чем в прошлом году, когда было 15 погибших, в том числе 4 ребенка. В Новосибирской области за 2022 год утонули 47 человек. Официально в Новосибирске открыты 6 пляжей: Бугринский, «Звезда» и 4 пляжа на территории парка «У моря Обского», на которых дежурят спасатели.

Напомним, в Новосибирске озеро на Юго-Западном стало ядовито-бирюзовым.