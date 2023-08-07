В Новосибирске Toyota Ipsum перевернулась на бок после тройного ДТП

В Новосибирске минивэн «Тойота» опрокинулся на бок после столкновения с двумя машинами.

Вечером в воскресенье, 6 августа, в Новосибирске столкнулись хэтчбек Nissan Tiida, минивэн Toyota Ipsum и неопознанный седан. При это Toyota Ipsum перевернулся на бок и оказался опрокинул на другие автомобили. Об этом сообщили в группе «АСТ-54» Вконтакте.

Авария произошла на перекрёстке улиц Пролетарская и Гурьевская. Информация о пострадавших не поступала. Судя по фото и видео с места событий, у автомобилей, оказавшихся под перевернувшейся Toyota Ipsum, сильно повреждены капоты, но передняя часть салона не вмялась в корпус, и водители могли остаться невредимыми.

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