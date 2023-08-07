В Новосибирске юрист Шульга рассказал, что грозит родителям за избиение дочери в лифте

В Новосибирске на родителей избитой девочки могут возбудить уголовное дело после изъятия детей.

На родителей избитой пятилетней девочки могут возбудить дело по статье 156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), если в их деяниях увидят жестокое обращение с несовершеннолетними, сообщил юрист Леонид Шульга в разговоре с корреспондентом Сиб.фм.

Как объяснил специалист, дело могут возбудить более по тяжким статьям. Среди них ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), если у малышки обнаружат травмы, или по ст. 116 УК РФ (побои).

Шульга добавил, что обычно из семьи детей изымают по решению суда, но органы опеки и попечительства, в исключительных случаях, могут изъять и без разрешения.

«Органы опеки могут изъять у родителей детей без суда, если сотрудники придут домой и увидят, что малолетние содержатся в ужасных условиях, например, голодные и грязные, а потом уже подадут документы в суд», — отметил собеседник.

Напомним, 7 августа у семьи изъяли троих детей сотрудники ПДН после инцидента в лифте дома. На опубликованных кадрах видно, что мать отчитывает пятилетнюю дочь в лифте и бьет рукой по голове. Соседи дома на улице Мясниковой рассказали, что маленькая девочка до полуночи гуляет одна во дворе, а другие дети часто высовываются из окна на балконе.





Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске появились подробности о семье, у которой изъяли троих детей после избиения девочки в лифте.

В деле сейчас разбираются полиция, прокуратура и Следственный комитет.